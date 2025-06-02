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В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда, разбившегося в Брянской области

РЖД окажут помощь семье погибшего в Брянской области машиниста
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Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

Машинист поезда Павел Мишин, погибший при ЧП с мостом в Брянской области, спас сотни жизней, пожертвовав собой. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале РЖД.

«Заметив внезапно возникшее на пути препятствие, он мгновенно применил экстренное торможение, приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров», — сказано в сообщении.

В компании поступок сотрудника классифицировали как пример профессионализма высочайшего уровня, самоотверженности и мужества. В РЖД также отметили, что предоставят всю необходимую помощь семье погибшего машиниста. Так, дети Мишина до 18-летия будут получать специальные выплаты. Кроме того, им окажут содействие в получении высшего или среднего профессионального образования.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. Под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Telegram-канал Baza писал, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию.

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Подрывы мостов в России
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