Покинувшего Россию комика в США обругал мексиканец

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который сейчас проживает в Испании, поделился забавной историей о своем путешествии по США. В одном из выпусков шоу «Культурная разница», размещенном на YouTube, он рассказал, как на улице к нему подошел мексиканец и начал его ругать.

По словам Белого, инцидент произошел во время прогулки с другом по Лос-Анджелесу.

«Вообще какой-то ужас, нас еще какой-то сумасшедший обругал. Мы просто едем на самокатах, никого нет в девять утра, вообще никого. Просто идет какой-то мексиканец в шортах», — вспоминает он. Комик добавил, что от удивления, вызванного поведением незнакомца, они с другом выехали на проезжую часть.

Белый отметил, что изначально хотел пообщаться с мексиканцем и попрактиковать испанский, но после инцидента решил не вступать в контакт с ним.

До этого Руслан Белый рассказал, что планирует прибегнуть к пластической операции. Юморист загорелся этой идеей и планирует попробовать.

Ранее Белый назвал бесполезным высшее образование.