На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Покинувшего Россию комика в США обругал мексиканец

Комик Руслан Белый рассказал, что в Лос-Анджелесе его обругал мексиканец
close
Алексей Киселёв/VK

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который сейчас проживает в Испании, поделился забавной историей о своем путешествии по США. В одном из выпусков шоу «Культурная разница», размещенном на YouTube, он рассказал, как на улице к нему подошел мексиканец и начал его ругать.

По словам Белого, инцидент произошел во время прогулки с другом по Лос-Анджелесу.

«Вообще какой-то ужас, нас еще какой-то сумасшедший обругал. Мы просто едем на самокатах, никого нет в девять утра, вообще никого. Просто идет какой-то мексиканец в шортах», — вспоминает он. Комик добавил, что от удивления, вызванного поведением незнакомца, они с другом выехали на проезжую часть.

Белый отметил, что изначально хотел пообщаться с мексиканцем и попрактиковать испанский, но после инцидента решил не вступать в контакт с ним.

До этого Руслан Белый рассказал, что планирует прибегнуть к пластической операции. Юморист загорелся этой идеей и планирует попробовать.

Ранее Белый назвал бесполезным высшее образование.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами