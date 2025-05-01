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Руслан Белый о планах прибегнуть к пластике лица: «Мешает в карьере»

Стендап-комик Руслан Белый признался, что планирует сделать блефаропластику
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YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в рамках своего YouTube-шоу «Культурная разница», что планирует прибегнуть к пластической операции.

Знакомый гид рассказал Белому, что в Испании могут сделать некоторые пластические и косметические услуги по платной страховке. Юморист загорелся этой идеей и планирует попробовать.

«Я хочу себе [сделать] блефаропластику, убрать мешки под глазами. <…> Он [знакомый] мне сказал: «Ну, иди. Скажи, что ты артист, и тебе это мешает в карьере. Он себе так нос сделал. Я хочу попробовать пойти», — заявил Белый.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получить вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Белого в реестр иноагентов. Они заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Сообщалось, что Белый выступал против специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Киркорова заблокировали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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