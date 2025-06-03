В России готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии

В ближайшие месяцы в России в вендинговых аппаратах внедрят сервис подтверждения возраста с помощью биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Первые испытания новшества пройдут в аппаратах компании «ФитВенд», отметил представитель фирмы. В дальнейшем планируется расширение этого сервиса и на другие организации, заявляют в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который управляет единой биометрической системой (ЕБС).

С помощью биометрического подтверждения возраста в вендингах можно будет приобретать энергетики. С 1 марта 2025 года их продажа несовершеннолетним станет запрещенной. Гендиректор «ФитВенд» Чаба Зентаи отметил, что данная категория товара обеспечивает значительную часть прибыли компании.

Для вендингов данный сервис является единственным способом сохранить возможность продажи товаров с возрастными ограничениями, добавили в Ак Барс Банке, который участвовал в разработке данного решения.

Кроме того, предполагается, что до конца 2025 года биометрическое подтверждение возраста будет внедрено и на кассах самообслуживания в розничных магазинах. После этого сервис сможет использоваться для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, включая алкоголь и табачные изделия.

До этого статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

Ранее глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии.