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В Праге движение автомобилей было остановлено из-за лошади Пржевальского

В Праге лошадь Пржевальского остановила движение автотранспорта
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Лошадь Пржевальского остановила движение автотранспорта на кольцевой дороге в Праге. Об этом сообщил портал Irozhlas.

Жеребец по кличке Виски из Пражского зоопарка вырвался из фуры. Его везли в столичный аэропорт для отправки в Казахстан, где планировали выпустить на волю. Инцидент произошел на участке кольцевой автодороги в Праге. Полиции пришлось остановить движение по загруженной автомагистрали ради поимки лошади Пржевальского.

Ветеринары осмотрели Виски, затем его доставили обратно в зоопарк. Планы по отправке жеребца в Казахстан пересмотрели. Пока туда отправятся только три лошади Пржевальского вместо четырех.

До этого зоолог Евгений Рыбалтовский рассказал, что посетители зоопарков часто бросают в вольеры запрещенные продукты питания и предметы, которые наносят их обитателям непоправимый вред. Среди них встречаются корма и сладости, а также резиновые игрушки.

Ранее Запашный назвал альтернативу запрету животных в цирках.

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