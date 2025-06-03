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Россияне составили рейтинг лучших городов для летних развлечений

Петербург возглавил рейтинг лучших городов для летних развлечений
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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил топ городов с летними развлечениями по мнению россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На первом месте среди городов для летних развлечений с 43% находится Санкт-Петербург. На втором идет Москва, набравшая 35%, где кипит жизнь и предлагается множество мероприятий, а Краснодар с его южным климатом занимает третью позицию (31%).

Казань отметили 24% опрошенных, Нижний Новгород набрал 15% голосов, а Ростов-на-Дону, Волгоград и Владивосток — по 12%. Екатеринбург и Самару отметили по 7% респондентов. Новосибирск, Красноярск и Воронеж выделили по 5% участников исследования, Уфу — 4%, а Хабаровск — 3%. Еще по 2% опрошенных считают, что Омск, Челябинск и Пермь подходят для летних развлечений. Также респонденты в варианте «Другое» отметили такие города, как Сочи, Калининград, Ялта и другие.

Выбирая эти города, большинство ориентировались на возможности для отдыха на природе, такие как парки и водоемы (64%). На втором месте идут уникальные летние локации и аттракционы, получившие 61%. Третья по важности причина — развитая инфраструктура для летнего отдыха, включая летние кафе и транспорт (53%). Четвертую строчку занимает насыщенная программа летних мероприятий, таких как фестивали и концерты (48%). Особую летнюю атмосферу и оживленность отметили 44%. Уникальные летние локации и аттракционы были упомянуты 31% опрошенных.

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