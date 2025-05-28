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Скончался актер, исполнивший роль куклы Чаки

Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»
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Universal Studios

Актер Эд Гейл, который исполнял роль куклы Чаки в культовом слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источник.

«Он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Причина смерти не раскрывается.

Помимо трех частей серии «Детские игры», Гейл также играл в фильмах «Байкерши в городе зомби», «Говард-утка» и ряде других. Отмечается, что в последние годы американец находился под следствием по подозрению в домогательствах по отношению к подросткам.

До этого в США опубликовали отчет о расследовании кончины жены актера Джина Хэкмена, согласно которому она искала в интернете информацию о симптомах вирусных заболеваний незадолго до смерти. В частности, Бетси Аракаву интересовало, может ли COVID-19 вызвать головокружение или кровотечение из носа.

Ранее сообщалось о смерти актера, сыгравшего в фильмах о Джеймсе Бонде.

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