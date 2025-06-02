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Общество
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Семилетний мальчик умер в детском саду во время тихого часа

В Новгородской области ребенок умер в детсаду во время тихого часа
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В городе Боровичи Новгородской области ребенку стало плохо во время тихого часа, мальчик скончался до приезда врачей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во время тихого часа, семилетний мальчик почувствовал себя плохо. Воспитатели немедленно вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть воспитанника.

На месте работает следственная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Кудрово семилетняя девочка лишилась пальца в туалете детского сада. У пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца на правой руке. Похожий случай произошел в детском саду Тюмени, мальчик во время занятий танцами споткнулся и ударился затылком об угол шкафа. В результате удара ребенок получил глубокое тройное рассечение головы. Медикам пришлось наложить несколько швов.

Ранее в Тобольске осудят воспитательницу детсада, по вине которой погиб двухлетний ребенок.

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