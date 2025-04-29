Ребенок получил тройное рассечение головы во время занятий танцами в российском детсаду

В Тюмени ребенок получил тройное рассечение головы на танцах в детсаду

В Тюмени мальчик во время занятия танцами в детсаду получил тройное рассечение головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Город Тюмень».

Инцидент произошел 24 апреля в детском саду №90 на улице Парфенова. Маленький мальчик во время занятий танцами споткнулся и ударился затылком об угол шкафа.

В результате удара ребенок получил глубокое тройное рассечение головы. Медикам пришлось накладывать швы в нескольких направлениях. Администрация дошкольного учреждения подтвердила факт происшествия.

Отец пострадавшего, являющийся юристом, зафиксировал травму в полиции. После проведенной проверки в детском саду нарушений не выявили. Семья приняла решение обратиться в суд для установления всех обстоятельств инцидента.

До этого в Омске детсад оштрафовали за искусанную сверстницей трехлетнюю девочку. Воспитатели в момент произошедшего в группе отсутствовали — один педагог фотографировалась с детьми, вторая помогала другому ребенку.

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