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Общество
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Завод «Пигмент» прокомментировал сообщения о пожаре на предприятии в Ленобласти

«Пигмент»: возгорание в Ленобласти произошло не на территории завода
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Кадр из видео/yasno_yanino_chats/Telegram

В Ленинградской области произошел пожар, как сообщали СМИ, на заводе лакокрасочных материалов «Пигмент» в Янино. В пресс-службе предприятия «Газете.Ru» опровергли информацию о возгорании на территории завода.

«Действительно, 2 июня в поселке Янино-1 произошел пожар. Однако возгорание произошло не на территории завода «Пигмент» и не связано с нашим производственным процессом. По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории соседнего предприятия», — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники завода не пострадали. Производственные здания и технологические линии не повреждены, предприятие работает в штатном режиме, рассказали в «Пигменте».

Telegram-канал «Mash на мойке» сообщал о сильном пожаре в ленинградском Янино на заводе «Пигмент». МЧС России сообщило о тушении пожара на площади 800 кв. метров. К работе привлекли более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее в Волгоградской области ввели особый противопожарный режим.

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