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Общество
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В Волгоградской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим действует в Волгоградской области с 2 июня
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Пресс-служба Авиалесоохраны

Особый противопожарный режим ввели на всей территории Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

В заявлении приводятся слова губернатора российского субъекта Андрея Бочарова. Он рассказал, что особый режим действует в Волгоградской области с 2 июня. Властям пришлось ввести ряд новых ограничительных мер, так как из-за сухой и жаркой погоды существенно вырос риск возникновения возгораний.

Также, по словам политика, 20 марта в регионе начался пожароопасный период. В связи с этим силы и средства противопожарной службы продолжают работать в усиленном режиме.

«В целом пожароопасная обстановка на территории Волгоградской области стабильная. <...> В плановом порядке реализуются основные и дополнительные меры пожарной безопасности», — подчеркнул Бочаров.

Как отметили в пресс-службе, перед всеми профильными органами власти была поставлена задача организовать и провести пожарно-тактические учения. Поручение должно быть выполнено в ближайшее время.

Ранее в Забайкальском крае лесной пожар вплотную приблизился к детским лагерям.

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