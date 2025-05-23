Отравившуюся веществами школьницу без сознания нашли в туалете петербургского лицея

В Петербурге отравившуюся веществами школьницу нашли в туалете лицея

В Петербурге 16-летнюю девушку без сознания обнаружили в туалете лицея. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 мая в лицее на Замшиной улице. Девятиклассницу без сознания обнаружили другие ученики в школьном туалете.

Девушку-подростка доставили в детскую Филатовскую больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали отравление неуточненным веществом. Подробной информации о состоянии школьницы не поступало.

До этого 15-летняя девушка отравилась запрещенными веществами и не выжила в Башкирии. Дело о незаконном обороте наркотиков и склонении к их потреблению несовершеннолетних возбудили в отношении 19-летней местной жительницы — по версии следствия, она продала подростку вещества. Фигурантка частично признала свою вину.

Ранее в Сестрорецке двухлетний ребенок попал в больницу, выпив капли от насморка.