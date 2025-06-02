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Общество
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Российская блогерша избила чужого ребенка на Кубани в День защиты детей

На Кубани блогерша избила чужого ребенка в День защиты детей

На Кубани блогерша избила чужого 12-летнего ребенка в День защиты детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел в СНТ Дооб в Геленджике, когда компания несовершеннолетних собралась, чтобы отметить День защиты детей. По словам матери пострадавшего ребенка, мальчик в компании других детей бегал и играл, когда оказавшаяся рядом блогер из Казани начала их оскорблять и утверждать, что они якобы не нужны родителям, потому что те «не сидят в ресторане, а бегают».

Агрессорша схватила мальчика и стала бить его кулаками по лицу. На кадрах с места происшествия видно, что ребенок упал.

Мальчик не мог вырваться самостоятельно. Ему на помощь пришел увидевший происходящее сосед, который помог ребенку освободиться. В результате случившегося у несовершеннолетнего оказались содраны колени и порвана футболка.

Полицейские установили и опросили всех участников конфликта, сообщили в ГУ МВД России по региону. Ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести нанесенного ему вреда. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее в Краснодаре женщина избила чужого ребенка на детской площадке и попала на видео.

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