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Общество
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Почву с «Фукусимы» будут использовать в цветниках офиса премьер-министра Японии

Почву с Фукусимы рассыплют рядом с правительственными зданиями в Японии
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KYODO/Reuters

Правительство Японии объявило о планах распределить и использовать почву, собранную вблизи разрушенной АЭС «Фукусима-1», на территории канцелярии премьер-министра и других правительственных учреждений, чтобы продемонстрировать ее безопасность, пишет Kyodo News.

Почва была собрана после катастрофического землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, которые вызвали одну из крупнейших ядерных аварий в истории. В результате расплавления топлива на трех реакторах АЭС произошел выброс радиоактивных веществ, загрязнивших обширные территории.

По данным властей, уровень радиации в используемой почве не превышает допустимые нормы — менее 8000 беккерелей цезия-137 на килограмм. Это позволяет применять ее в проектах общественных работ согласно действующим правилам.

Почва будет использована для благоустройства: заполнение клумб, озеленение и другие внешние работы на территории правительственных зданий. Это станет первым случаем использования фукусимской почвы за пределами одноименной префектуры.

Однако реализация плана может столкнуться с сопротивлением со стороны населения. Ранее аналогичные проекты в Токио и других регионах были отменены из-за опасений жителей по поводу возможного риска.

Ранее в Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку.

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