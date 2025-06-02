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Астроном ответил, увидят ли москвичи парад планет в ночь на 3 июня

Астроном Турилов: москвичи увидят Юпитер, Марс, Венеру и Сатурн в ночь на 3 июня
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NASA/JPL/ASU

Москвичи смогут увидеть Юпитер, Марс, Венеру и Сатурн в ночь на 3 июня, однако это явление нельзя назвать парадом планет. Об этом »Москве 24» рассказал лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

По его словам, в событии нет ничего необычного. Он пояснил, что все планеты движутся в течение суток по одной линии с востока на запад, поэтому в момент кажется, что они выстроены в ряд. Однако парадом планет это не является, подчеркнул он.

«Увидеть их одновременно не получится, только по очереди. Зато наблюдать планеты можно даже в Москве — засветка большого города не помешает. Важно только, чтобы была безоблачная погода и открыта линия горизонта», — отметил Турилов.

Он добавил, что обладатели телескопа увидят также планеты Уран и Нептун.

Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», что летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний.

Ранее ученые предрекли катастрофическую потерю ледникового покрова планеты.

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