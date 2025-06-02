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Общество
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Ирландский журналист рассказал о заговоре европейских политиков

Журналист Боуз: европейские политики договорились ненавидеть Россию
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Freepik.com

Лидеры стран Евросоюза и Великобритании вовлечены в заговор, который наносит ущерб простым европейцам. Об этом в интервью aif.ru рассказал ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, руководители ключевых европейских государств регулярно говорят о возможном конфликте с Россией, чтобы оставаться у власти.

«[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер Британии Кир] Стармер, [премьер Италии Джорджа] Мелони — на самом деле все они вовлечены в заговор. Этот заговор заключается в том, что они ненавидят Россию больше, чем любят Европу. Противостояние России — их единственная цель. Не благосостояние своих стран», — сказал Боуз.

Он добавил, что при существующих экономических, миграционных и других проблемах их заботит только одно — сфабрикованная тема будущего вооруженного столкновения с Россией.

Обозреватель Томас Фази до этого написал в статье для британского издания UnHerd, что Мерц выступает за введение полного и вечного запрета на сотрудничество с РФ по газопроводу «Северный поток», что погубит промышленность в странах — членах ЕС.

Он отметил, что региональное содружество продолжает вредить самому себе с помощью тысяч антироссийских санкций.

Ранее в Германии заявили, что Мерц «выбрасывает» деньги немецких налогоплательщиков.

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