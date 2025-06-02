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Канцлера Германии обвинили в попытках погубить Евросоюз

UnHerd: Мерц требует полного запрета «Северного потока», чтобы погубить ЕС
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за введение полного и вечного запрета на сотрудничество с РФ по газопроводу «Северный поток», что погубит промышленность в странах — членах Европейского союза (ЕС). Об этом в статье для британского издания UnHerd написал обозреватель Томас Фази.

Он отметил, что региональное содружество продолжает вредить самому себе с помощью тысяч антироссийских санкций.

«Решение Мерца продавить «вечный» запрет «Северного потока» не только экономически бессмысленно, оно также фактически узаконивает худший акт промышленной диверсии в истории ЕС», — подчеркивается в публикации.

По словам обозревателя, от санкционной политики Брюсселя выигрывает только Вашингтон. Так как региональное содружество не может закупать энергоресурсы у РФ, ему приходится импортировать все больше дорогого сжиженного природного газа из США.

28 мая Фридрих Мерц провел брифинг с журналистами после завершения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время мероприятия он сообщил, что Германия намерена сделать все возможное, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали слова немецкого канцлера о «Северном потоке».

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