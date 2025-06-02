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Российская команда по муайтай взяла 36 медалей на чемпионате мира в Турции

Сборная России по муайтай выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира
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Федерация муайтай России

Сборная России по муайтай заработала 36 медалей (17 золотых) и победила в общекомандном зачете на чемпионате мира в турецкой Анталье, сообщает пресс-служба Федерации муайтай России.

Гаджи Меджидов, являющийся самым титулованным спортсменом из России, стал пятикратным чемпионом мира, а Константин Шахтарин взял третью золотую медаль мирового чемпионата в своей карьере. Кроме того, российская команда получила специальный приз «Team Spirit» за яркость и духоподъемность команды.

Всего на чемпионате мира в Анталье выступило 635 спортсменов из 76 стран.

«Мы видим, что муайтай динамично развивается по всему миру. Конкуренция растет, но мы по-прежнему остаемся на вершине, выступаем в качестве локомотива мирового движения тайбоксеров», — заявил президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин.

Он добавил, что у сборной России был самый сбалансированный состав, в который вошли не только многократные чемпионы мира, но и дебютанты, которые быстро смогли достичь поставленных целей.

Состав сборной определялся по итогам чемпионата России, который проходил в Екатеринбурге в феврале. Ранее там должны были пройти Всемирные игры дружбы, которые в декабре 2024 года были отложены до особого решения.

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