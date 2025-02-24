В Екатеринбурге завершились чемпионат и первенство России по муайтай

Состав сборной России по муайтай утвердили для участия в мировых соревнованиях

В Екатеринбурге с 17 по 22 февраля состоялись 30-й чемпионат и первенство России по муайтай. За шесть дней соревнований спортсмены из 45 регионов страны провели 304 боя.

Как рассказал президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин, все шесть соревновательных дней проходили отличные бои.

«Это был огромный форум, на который съехались лучшие спортсмены, тренеры и специалисты по муай-тай. Было сразу несколько сенсаций, когда проигрывали первые номера сборной России. Впереди нас ждет чемпионат мира, который в мае пройдет в Турции. Команда сформирована, будем готовиться. Конкуренция на мировой арене серьезнейшая», — добавил он.

Для болельщиков была организована развлекательная программа, включающая конкурсы, розыгрыш призов и автограф-сессию с заслуженным мастером спорта России, многократным чемпионом мира, Европы и России по муайтай Артемом Вахитовым. Он отметил прогресс российских спортсменов.

«Меняются правила, растет уровень подготовки к соревнованиям. Сейчас более техничные ребята становятся, видно, что скоростные. Клинчу многие обучены. Раньше это была в основном борьба на характере», — сказал Вахитов.

По результатам турнира был определен состав национальной сборной России по муайтай, которая примет участие в чемпионате мира в Турции в мае и первенстве мира в ОАЭ в сентябре.

Также, в дни проведения чемпионата прошла отчетно-выборная конференция, в рамках которой Путилин сохранил пост президента федерации.

Напомним, главный старт страны по муайтай прошел в Екатеринбурге, где должны были состоятся Всемирные игры дружбы, отложенные до особого решения президента России Владимира Путина.