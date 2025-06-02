Госдума может признать отягчающим обстоятельством использование дипфейков в преступлениях

Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет ТАСС.

«Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использования подмены голоса или изображения при совершении преступлений», — сказал он.

В мае заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков посоветовал каждой российской семье придумать внутреннее кодовое слово, которое поможет распознать мошеннические схемы с использованием технологий дипфейка.

Скоро появятся звонки с фальшивыми голосами родственников, предупредил Бурлаков. Он отметил, что при любых сомнениях достаточно попросить человека на связи назвать заранее установленный пароль.

До этого специалисты по ИИ пришли к выводу, что каждый второй россиянин к концу текущего года может столкнуться с дипфейк-атакой. По информации экспертов, аферисты смогут в режиме реального времени имитировать разговор с «другом, просящим деньги» или же «коллегой, срочно требующим перевести средства». Причем в 2025 году технологии создания и модификации видео, а также клонирования голосов значительно усовершенствовались, из-за чего современные дипфейки становятся все сложнее распознать.

Ранее киберэксперт рассказал, как отличить дипфейк.