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«Голос из трубы и странная мимика»: россиянам назвали признаки дипфейк-атаки

Киберэксперт Дворянский: отличить дипфейк можно по конкретным признакам
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Shutterstock

По прогнозам аналитиков, каждый второй россиянин до конца этого года столкнется с дипфейк-атакой. Важно быть готовым к такой вероятности, изучив основные характеристики фальсификации голоса и изображения. Среди основных признаков выделяют сдавленный голос, звучащий как бы «из трубы», отметил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Лучшим решением специалист назвал ограничение на входящие звонки в мессенджерах от незнакомых номеров – это решит 99% проблем, подчеркнул он. Если же такой возможности нет, то нужно помнить об основных признаках мошенничества, в первую очередь – их любви к внезапности, направленной на то, чтобы выбить жертву из равновесия. Обычно поэтому преступники звонят поздно вечером, среди ночи. Ни в коем случае нельзя слепо доверять звонку и принимать импульсивные решения, подчеркнул эксперт.

«Если вам поступила просьба срочно перевести деньги или выполнить какое-либо другое указание, лучше не реагировать оперативно, а постараться перепроверить информацию», — посоветовал он.

Современные дипфейк-технологии позволяют создавать очень точный образ человека в видеокружках, но при желании можно увидеть некоторые характерные признаки. Так, например, Дворянский призвал обращать внимание на неестественность речи или мимики, речевые обороты, которые обычно данный человек не использует, сдавленный, звучащий как бы из трубы голос. На изображении при этом могут наблюдаться небольшие дефекты, допущенные при монтаже.

Напомним, специалисты по ИИ недавно пришли к выводу, что каждый второй россиянин к концу текущего года может столкнуться с дипфейк-атакой. По информации экспертов, аферисты смогут в режиме реального времени имитировать разговор с «другом, просящим деньги» или же «коллегой, срочно требующим перевести средства». Причем в 2025 году технологии создания и модификации видео, а также клонирования голосов значительно усовершенствовались, из-за чего современные дипфейки становятся все сложнее распознать.

До этого эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов также отмечал, что сегодняшние программы еще не позволяют делать абсолютно натуральную картинку, поэтому в дипфейках возникают какие-то прерывания, надломы голоса, сам голос при этом прерывистый. Что касается картинки, то если речь идет о видео, чаще всего можно заметить странные «подергивания», контуры картинки выглядят размытыми, относительно фона говорящий двигается странно, не отбрасывает тени. Если видно, что что-то нарушается, не выглядит натуральным – это признаки дипфейка.

Ранее в полиции рассказали, как распознать дипфейки.

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