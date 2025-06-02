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Общество
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Крымский пенсионер испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам более 46 млн рублей

В Крыму пенсионер поверил в выдуманное уголовное дело и потерял 46 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Крыму 78-летний местный житель потерял более 46 млн рублей, поверив в выдуманное мошенниками уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионеру из Ялты позвонил в мессенджере неизвестный, представившийся его старым коллегой. После дружеской беседы звонивший сообщил, что в отношении пожилого россиянина и ряда его бывших товарищей по работе якобы проводится проверка. Через несколько часов ялтинец получил звонок от лжеправоохранителя, который заявил о возбуждении в его отношении уголовного дела за перевод денег запрещенной организации.

Поверив аферистам, пенсионер снял свои сбережения в размере более 46 миллионов рублей в банках города и перевел их на указанный злоумышленниками «безопасный счет». Лишь после этого пожилой мужчина понял, что его обманули.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей «для сохранения».

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