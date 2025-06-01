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Общество
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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей «для сохранения»

В Петербурге пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей и отдала деньги курьеру
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Петроградского района Петербурга осталась без накоплений в рублях и валюте. Поверив неизвестным. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Аферисты убедили 78-летнюю пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Деньги нужно было снять с банковского счета и передать курьеру «для сохранения». Поверив мошенникам, женщина встретилась с их посыльным в подъезде и передала ему более 15 тысяч долларов и почти 14 тысяч евро — в общей сложности около 2,5 млн рублей.

Заподозрив неладное, пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы и сумела описать внешность курьера. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве пара пенсионеров лишилась 15,6 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 68-летним мужчиной и его 62-летней женой в течение месяца, аферисты представлялись сотрудниками ФСБ и других структур. Неизвестные убедили пенсионеров в том, что их средства находятся в опасности.

Ранее на Кубани пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей после звонка из «ФСБ».

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