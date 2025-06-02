В Тверской области вынесли приговор похитившим ж/д грузы на 55 млн рублей

Похитившие ж/д грузы в Тверской области получили до 9 лет колонии

Калининский районный суд Тверской области приговорил к лишению свободы 36 участников ОПГ, похищавших грузы с железнодорожных составов. Информация об этом появилась на сайте ЦОС ФСБ России.

«В период с 2017 по 2018 год членами сообщества совершено 13 фактов хищения грузов на общую сумму свыше 55 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимые воровали грузы, проходившие через станцию Ржев, и пользовались поддержкой одного из сотрудников диспетчерской службы ОЖД, а также работников охраны поездов и локомотивных бригад.

Максимальные сроки получили три организатора ОПГ — от 8 лет 6 месяцев до 9 лет в колонии строгого режима. Еще три участника преступного сообщества приговорены к срокам от 7 лет до 7 лет 6 месяцев в колониях общего и строгого режимов. Пять человек получили от 2 до 3 лет условно, а еще 25 — по 7 месяцев ограничения свободы.

24 мая министерство внутренних дел России сообщило о завершении расследования хищения 600 млн рублей у оборонных предприятий. По данным следствия, житель Московской области до 2020 года создал разветвленное преступное сообщество, целью которого было хищение средств.

Затем, в период с 2020 по 2021 год, он от имени подконтрольных ему компаний заключил несколько госконтрактов с четырьмя оборонными предприятиями в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве, после чего похищал часть авансовых платежей по контрактам, не выполняя условия договоров полностью.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки более 95 млн рублей.