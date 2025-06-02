На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Женщина нашла в купленной банке с тунцом около 100 личинок

Metro: шотландка нашла в консервированном тунце из магазина около 100 личинок
close
Kennedy News and Media

Мать в Шотландии обнаружила более 100 личинок в банке тунца, которую она купила на обед ребенку, пишет Metro.

Жительница Эдинбурга Бетани Брайсон была сильно удивлена, когда нашла в банке консервированного тунца более 100 личинок. Она купила консервы в местном магазине, планируя приготовить бутерброд для своего годовалого сына Хадсона.

«Я была в шоке. Я даже не успела открыть банку — она уже была вскрыта, а личинки двигались», — рассказала Бетани.

Она также отметила неприятный запах продукта, который был «резким и отвратительным». Женщина связалась с магазином, где ей пообещали изъять партию товара с полок и предложили принести банки для проверки, что шотландка и сделала.

За это ей выдали ваучер на £20. Позже магазин дополнительно предложил покупательнице выплату в размере £5.

«Это смешно. Я собиралась накормить этим моего маленького ребенка», — жалуется Брайсон.

В официальном заявлении представители бренда, выпускающего консервы с тунцом, подчеркнули, что безопасность потребителей — их главный приоритет. По их мнению, живые организмы не могли выжить после высокотемпературной стерилизации, применяемой при производстве, а значит, загрязнение произошло после упаковки.

«Скорее всего, банка была повреждена при транспортировке, что нарушило герметичность и привело к попаданию внешних загрязнений», — сообщили в компании.

Ранее посетительница кафе нашла в салате часть пальца и обратилась в суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами