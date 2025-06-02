Женщина нашла в купленной банке с тунцом около 100 личинок

Metro: шотландка нашла в консервированном тунце из магазина около 100 личинок

Мать в Шотландии обнаружила более 100 личинок в банке тунца, которую она купила на обед ребенку, пишет Metro.

Жительница Эдинбурга Бетани Брайсон была сильно удивлена, когда нашла в банке консервированного тунца более 100 личинок. Она купила консервы в местном магазине, планируя приготовить бутерброд для своего годовалого сына Хадсона.

«Я была в шоке. Я даже не успела открыть банку — она уже была вскрыта, а личинки двигались», — рассказала Бетани.

Она также отметила неприятный запах продукта, который был «резким и отвратительным». Женщина связалась с магазином, где ей пообещали изъять партию товара с полок и предложили принести банки для проверки, что шотландка и сделала.

За это ей выдали ваучер на £20. Позже магазин дополнительно предложил покупательнице выплату в размере £5.

«Это смешно. Я собиралась накормить этим моего маленького ребенка», — жалуется Брайсон.

В официальном заявлении представители бренда, выпускающего консервы с тунцом, подчеркнули, что безопасность потребителей — их главный приоритет. По их мнению, живые организмы не могли выжить после высокотемпературной стерилизации, применяемой при производстве, а значит, загрязнение произошло после упаковки.

«Скорее всего, банка была повреждена при транспортировке, что нарушило герметичность и привело к попаданию внешних загрязнений», — сообщили в компании.

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