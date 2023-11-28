Посетительница кафе нашла в салате часть пальца и обратилась в суд

Жительница Гринвича (штат Коннектикут, США) обратилась в суд после того, как одном из ресторанов сети быстрого питания Chopt ей подали салат, в котором, по ее словам, она нашла часть пальца. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В своем иске к кафе женщина утверждает, что 7 апреля ей подали салат с частью пальца менеджера, которая лишилась кончика указательного пальца левой руки, нарезая рукколу. Американка указала, что во время еды поняла, что «жует часть пальца, который попал в салат и смешался с другими ингредиентами салата».

Потерпевшая отметила, что пережила шок, панические атаки и другие малоприятные последствия травмирующей ее ситуации. Поэтому женщина намерена добиться компенсации морального вреда.

Сотрудница, получившая увечье во время приготовления еды, в тот день обратилась за медицинской помощью. Точку питания после случившегося оштрафовали на 900 долларов.

Ранее японец приобрел в ресторане готовый суп рамен и нашел в нем живую лягушку.