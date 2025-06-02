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Общество
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Московская школьница разгромила электричку и попала на видео

В Москве 14-летняя школьница побила окна у электрички и попала на видео

В Москве школьница разгромила электричку, правонарушение попало на видео. Кадры опубликовали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На кадрах девушка идет по платформе станции «Москва-Киевская» рядом с движущейся электричкой и разбивает стекла в дверях с помощью аварийного молотка. После этого она бросает молоток в головной вагон и убегает.

Полицейские оперативно выявили нарушительницу, ей оказалась местная 14-летняя девушка, которая уже состоит на профилактическом учете.

«Я осознаю, что я сделала. Обещаю, что больше так делать не буду», — заявляет несовершеннолетняя на камеру.

После опроса подростка передали родителям.

«Все собранные материалы по данному факту будут переданы следственным органам Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Красноярском крае несовершеннолетний зацепер проехал на грузовом поезде 100 км и попросил помощи.

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