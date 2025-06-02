Японские компании начали штрафовать за жару на рабочем месте

В Японии компании обязали защищать сотрудников от жары на рабочем месте

В Японии работодателей, которые не смогут защитить сотрудников от жары на рабочем месте, будут наказывать штрафами. Закон появился после того, как множество японцев пострадали во время высоких летних температур в 2024 году, передает Bloomberg.

В прошлом году в стране зафиксировали около 30 летальных исходов и 1200 травм на рабочих местах из-за жары, особенно среди строителей и работников производств. Такие показатели стали рекордом с 2015 года и заставили власти взяться за ужесточение законодательства в отношении работодателей.

С 1 июня они обязаны принимать эффективные меры по предотвращению теплового удара и других заболеваний, связанных с высокой температурой. За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы до 500 тыс. иен (около 276 тыс. рублей).

Закон требует применять системы мониторинга состояния сотрудников, использовать носимые устройства для контроля температуры тела и обеспечивать быстрый доступ к медицинской помощи. Теперь если температура воздуха превышает 31 °C или индекс тепла — 28 °C, компании должны вводить дополнительные меры безопасности и делать перерывы.

Крупные компании, такие как Shimizu Corp. и Yamato Transport, уже внедряют новые технологии и оборудование для защиты сотрудников — от носимых датчиков до жилетов с вентиляторами.

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