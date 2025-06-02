Мужчина «по приколу» надел семь гаек на пальцы и остался без четырех из них

В Малайзии мужчина надел семь гаек на пальцы и остался без четырех из них

В Малайзии мужчина из-за странного поступка остался без четырех пальцев на руке. Об этом сообщает China Press.

Инцидент произошел в городе Сунгай-Петани провинции Кедах. Мужчина надел себе семь гаек на пальцы, и через некоторое время обратился за медицинской помощью в местную больницу, так как не смог снять их самостоятельно. Медики смогли снять только две гайки, еще одну срезали прибывшие в больницу спасатели.

«На остальных четырех пальцах с гайками к моменту оказания помощи из-за длительной ишемии начался некроз, их пришлось ампутировать», — рассказали медики.

По информации СМИ, пострадавший объяснил, что надел металлические детали на пальцы «по приколу» и не ожидал, что столкнется со столь серьезными последствиями для здоровья.

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