Хирурги удалили из мозга мальчика гвоздь, на который он упал носом

Семилетний мальчик из штата Раджастан перенес сложную нейрохирургическую операцию, во время которой врачи извлекли гвоздь длиной семь сантиметров из его мозга, пишет Daily Mail.

По данным местных СМИ, инцидент произошел, когда мальчик играл рядом со строительной площадкой, где споткнулся и упал носом на гвоздь. Его срочно доставили в больницу в Джайпуре, сделали компьютерную томографию и обнаружили, что инородный предмет почти на пять сантиметров проник в мозговую ткань.

Хирургическая бригада под руководством доктора Санкета Шармы провела более чем четырехчасовую операцию по удалению гвоздя. По словам врачей, чудом затронутыми оказались только лобные доли мозга, отвечающие в основном за когнитивные функции, а не за жизненно важные центры.

«Это была очень рискованная операция», — отметил доктор Шарма.

После операции ребенок находится в стабильном состоянии, хотя его перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. Врачи выражают осторожный оптимизм относительно его полного восстановления.

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