Четыре женщины родили при свете фонарика на телефоне из-за блэкаута в больнице

В Индии 4 женщины родили при свете фонариков из-за отключения света в больнице

В Индии четыре женщины родили детей при свете фонариков на телефонах из-за отключения электричества в больнице, пишет The Times of India.

Из-за отключения электроэнергии в медицинском центре в деревне Берауабари четыре женщины были вынуждены рожать при свете фонариков на мобильных телефонах. Причиной отключения стало повреждение трансформатора.

Местные жители сообщили, что резервные источники энергии, включая установленную солнечную электростанцию, не работали. В результате врачи и медперсонал проводили роды при освещении мобильных телефонов пациентов и их родственников.

Главный медицинский офицер округа доктор Санжай Бурман сообщил, что после появления подобных заявлений был проведён осмотр оборудования больницы. Повреждённый трансформатор был заменён, а также проверено состояние аварийного генератора, который оказался исправным. По его словам, было начато расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Некоторые посетители центра пожаловались на общее состояние инфраструктуры и качество обслуживания — в частности, отсутствие питания для пациентов. Однако чиновник предположил, что часть жалоб может быть связана с «лоббированием» со стороны определённых групп.

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