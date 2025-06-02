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В РФ заочно вынесли приговор наемнику из Британии за участие в боевых действиях

СК РФ: британского наемника Бонини заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
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Информационный центр СК России

Российский суд заочно вынес приговор гражданину Великобритании Гэри Бонини по делу об участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ. По информации ведомства, Бонини в 2022 году прибыл на Украину и добровольно вступил в состав вооруженного формирования. Далее он прошел военную подготовку и отправился на фронт. Здесь британец принимал участие в операциях сначала против представителей силовых структур Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а затем против бойцов Вооруженных сил РФ.

«Бонини был обеспечен стрелковым автоматическим оружием, боеприпасами, обмундированием, а также иными материально-техническими средствами», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что мужчина регулярно получал денежное вознаграждение за участие в боевых действиях.

На этом фоне его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Впоследствии российский суд признал Бонини виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали рассказал, как Киев вербует наемников в западных странах.

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