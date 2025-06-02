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Общество
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Железнодорожники расчистили участок автодороги в Курской области после ЧП

Завершена расчистка автодороги в Курской области после обрушения путепровода
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Железнодорожники расчистили участок автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Теперь дорожники приступят к восстановлению дороги.

За время восстановительных работ было убрано более 100 тонн железобетонных и металлических конструкций поврежденного путепровода. В работах было задействовано более 100 железнодорожников, представители других ведомств, 10 единиц тяжелой техники, два восстановительных поезда, рассказали в МЖД..

На период возведения нового моста движение грузовых поездов будет организовано альтернативным маршрутом, добавили там.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе. В результате происшествия загорелся тепловоз.

Ранее в Брянской области увеличилось число пострадавших при подрыве моста.

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