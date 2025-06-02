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Отец нашел убийцу сына, разблокировав его телефон

Итальянец обнаружил шокирующее видео на телефоне своего сына и нашел его убийцу
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Depositphotos

В Италии отец убитого обнаружил на телефоне сына шокирующее видео и разоблачил его убийцу. Об этом сообщает газета Corriere del Veneto.

Убийство Майкла Боскетто произошло 27 апреля прошлого года в Виллафранка-Падована. Главным подозреваемым стал друг семьи Джакомо Фризо, однако доказать его причастность к преступлению не удавалось в течение года. Недавно к отцу Майкла, Федерико Боскетто, вернулся ранее изъятый телефон сына.

В полиции не смогли извлечь данные с устройства, но Федерико разблокировал гаджет с помощью бывшей девушки Майкла. Она же наткнулась на видео, записанное Фризо после предполагаемого времени убийства.

«Я увидел, как она побледнела: когда она повернула телефон ко мне, я понял, почему. На телефоне Майкла было видео, на котором Фризо снял себя, входящего в свой собственный дом, начинающего танцевать и делающего победный жест», — объяснил Федерико.

В итоге Фризо задержали, сейчас он находится под арестом.

«Он был почти членом семьи. Я несколько раз пытался убедить Майкла простить его. Мой сын неоднократно повторял мне, что у Фризо было много возможностей, но он все их упустил. <...> Он отнял у меня все», — добавил отец убитого.

Ранее в Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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