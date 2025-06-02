Россиянин украл из парка аттракционов коллекционные модели машин и элитный парфюм

В Кузбассе будут судить 45-летнего мужчину, который украл из парка аттракционов модели машин и флакон элитного парфюма. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Тихорецке. Местный житель проник в служебное помещение парка аттракционов, где похитил 142 коллекционные модели автомобилей и флакон элитного парфюма общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей. Но на этом злоумышленник не остановился — позже он нашел на улице банковскую карту и совершил с ее помощью покупки в магазине.

При обыске у подозреваемого также была обнаружена марихуана. Следственными органами собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре россиянин украл из ТЦ деньги и украшения на 68 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу.