В Краснодаре приезжий украл из ТЦ деньги и украшения на 68 млн рублей

В Краснодарском крае грабитель выломал двери в торговом центре, проник в магазин и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия на 68 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Краснодара в Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленник проник в торговый центр ночью. Он взломал замок на двери запасного выхода и пробрался в один из магазинов. В кассе он нашел ключ от сейфа с наличными и еще один ключ от другого тайника, где хранились украшения. Похищенное сложил в рюкзак, который взял в торговом зале и скрылся.

Позже украденные украшения злоумышленник продал в другом городе, выручив около 7 млн рублей. Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался 32-летний житель республики Коми, общий ущерб составил 698 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Евпатории задержали местного жителя, который отпраздновал свое освобождение из изолятора попыткой грабежа. Денег злоумышленник с собой не взял, но прихватил муляж гранаты РГД-5, которым угрожал сотрудникам заправки. Менеджеры нажали «тревожную кнопку», грабитель пытался сбежать, но был задержан.

Ранее Красноярец ворвался в магазин с пистолетом ради кражи бутылки пива.