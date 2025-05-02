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В Ивановской области товарный поезд снес «КамАЗ» с пивом

В Ивановской области два человека пострадали в ДТП с поездом и «КамАЗом» с пивом
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Илья Наймушин/РИА Новости

Авария с участием товарного поезда и «КамАЗа», груженного кегами с пивом, произошла в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали. Об этом сообщается на странице управления МВД по региону в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве подчеркнули, что товарный поезд снес «КамАЗ» на переезде. Состав не сошел с рельсов и проехал еще около километра до полного торможения. В результате происшествия водитель и пассажир «КамАЗа» получили тяжелые травмы.

Полиция работает на месте аварии, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

27 апреля в районе поселка Дунай Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с поездом.

Автомобиль выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате инцидента никто не пострадал, задержка поездов после него составила всего 10 минут. Одной из причин относительно благоприятного разрешения инцидента стало то, что машинист вовремя применил рычаг экстренного торможения.

В Ленинград-Финляндской прокуратуре начали проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее водитель проскочил переезд перед поездом в Иркутской области и попал на видео.

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