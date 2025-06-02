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В Индии чиновник-взяточник съел наличку на глазах полиции

News9Live: в Индии чиновник съел 2 тысячи рупий взятки на глазах у полицейских
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SachinGuptaUP/X

В Индии чиновник-коррупционер из штата Уттаракханд попытался избавиться от улики необычным способом — он съел взятку. Об этом сообщает издание News9Live.

Сотрудник администрации округа Дехрадун Гулам Хаидер был пойман с поличным при получении двух тысяч рупий (более 1800 рублей по текущему курсу) за оформление справки о месте жительства и кастовой принадлежности. Об этом факте сразу сообщил в полицию местный житель, которому чиновник и предложил «услугу» за деньги.

Когда в кабинет вошли сотрудники полиции, Хаидер попытался скрыть улики — он взял четыре купюры по 500 рупий в рот и проглотил их прямо при оперативниках. Его доставили в больницу, но извлечь деньги врачам не удалось.

Суд отправил чиновника под арест на 14 дней. Несмотря на то что купюры уничтожены, дело не закрыто — у следствия остались другие доказательства вины мужчины.

Ранее украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч.

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