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«Снизит тревожность»: в России поддержали идею депутатов об отмене ОГЭ

Педагог Ворсина: отмена ОГЭ поможет снизить тревожность детей и родителей
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Алексей Майшев/РИА Новости

Если в России отменят основной государственный экзамен (ОГЭ) после девятого класса, то это позволит снизить тревожность детей и хорошо отразится на их психологическом состоянии, считает преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск Нацгвардии Евгения Ворсина. Однако и минусы у этого решения есть, так как нынешняя система позволяет хорошо оценить уровень знаний учащихся, заявила она 360.ru.

Так специалист прокомментировала инициативу депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которую они направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Парламентарии предложили отменить ОГЭ и вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

«С точки зрения того, чтобы снизить тревожность детей и создать им комфортную психологическую атмосферу, я за. Потому что сама мама девятиклассника, хоть он и не сильно волнуется, но родители-то не меньше», — прокомментировала Ворсина идею депутатов.

Проверять знания школьников в десятых и одиннадцатых классах, по ее мнению, следует в зависимости от профиля с помощью внутренних школьных экзаменов. При этом, хотя отмену ОГЭ в целом педагог оценила как целесообразную, она напомнила, что это привычная для преподавателей система, которая позволяет быстро определить знания учащегося по конкретному предмету. Заменить этот подход можно будет, если на внутреннем экзамене разговаривать с ребенком, оценивая уровень его владения материалом.

Напомним, авторы законопроекта также считают, что отмена ОГЭ поможет снизить стресс у детей, а с традиционными экзаменами можно будет реально проверить знания учеников, а не их способность заучивать тесты. В предложении депутатов подчеркивается, что обещания привести содержание ОГЭ и ЕГЭ в соответствие с программой остаются невыполненными, а семьи продолжают тратить деньги на репетиторов.

Ранее выпускница пожаловалась на раздевание во время досмотра перед ОГЭ.

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