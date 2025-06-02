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В РФ осудили бойца ВСУ, препятствовавшего эвакуации жителей Курской области

СК РФ: военного ВСУ осудили на 17 лет за препятствование эвакуации курян
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СК РФ

Суд в РФ приговорил к 17 годам лишения свободы бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Мещерского, препятствовавшего эвакуации мирных жителей в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта на территории приграничного региона. Суд признал доказательства, которые собрали сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ, достаточными для вынесения приговора.

«1 октября 2024 года Мещерский, имея при себе автомат АК-74 и гранаты Ф-1, в составе подразделения вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. В этот же день, с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, он занял огневую позицию в районе села Ольговка в Кореневском районе», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что после этого военный ВСУ начал применять оружие для запугивания местных жителей и препятствования их эвакуации.

В результате бойцы Вооруженных сил РФ в ходе сражений задержали Мещерского и затем передали следственным органам. По информации СК России, мужчина служил стрелком в 17-й отдельной танковой бригаде украинских войск.

Рассмотрев материалы дела, российский суд назначил украинскому солдату наказание в виде 17 лет лишения свободы. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в РФ оставил в силе приговор американскому наемнику ВСУ за вторжение в Курскую область.

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