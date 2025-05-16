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Суд подтвердил приговор американскому наемнику за вторжение в Курскую область

Суд оставил в силе приговор наемнику Вертману за вторжение в Курскую область
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СК РФ

Суд оставил в силе приговор наемнику из Соединенных Штатов Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману за вторжение в Курскую область в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Апелляционного военного суда.

«Приговор оставлен без изменения», — сообщили в суде.

Следствие установило, что Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения «Интернациональный легион» ВСУ для участия в военных действиях против Вооруженных сил России.

Вертман объявлен в международный розыск.

12 марта сообщалось, что суд заочно приговорил наемника из США, 29-летнего гражданина США Роберта Вертмана, к 23 годам лишения свободы за теракт и наемничество. 6 августа прошлого года иностранец в составе одного из украинских вооруженных формирований вторгся на территорию Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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