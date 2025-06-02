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Общество
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Двух девушек задержали за организацию дуэли на кулаках

В Японии двух девушек арестовали за дуэль на кулаках
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Global Look Press

В Японии девушек 16 и 19 лет арестовали по подозрению в организации и участии в дуэли. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 7 апреля 2025 года на площади города Сайтама. По информации издания, подростки отстаивали на поединке свою честь и заранее договорились о месте встречи в социальных сетях. Когда обе из них прибыли на место встречи и около девяти вечера вступили в драку на кулаках, один из обеспокоенных происходящим очевидцев вызвал полицию. Правоохранители оперативно задержали нарушительниц и доставили их в участок. 26 мая девушек взяли под стражу за проведение дуэли, они будут находиться под арестом 23 дня.

В СМИ уточнили, что инцидент был признан дуэлью, так как оппонентки заранее договорились о драке. В Японии подобные поединки в случае, если их нельзя отнести к спортивным мероприятиям, караются законом.

Ранее стало известно, что в Иркутской области конфликт посетителей бара закончился ранением пяти человек.

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