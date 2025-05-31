Конфликт посетителей бара в Иркутской области закончился ранением пяти человек

МВД: в Иркутской области после драки со стрельбой задержали двух местных жителей

В Иркутской области после драки у бара в Ангарском городском округе задержали двух местных жителей 31 и 32 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, очевидцы сообщили в полицию о конфликте утром. Когда к заведению прибыли правоохранители, выяснилось, что ссора между посетителями заведения закончилась ранением пяти человек из травматического оружия. На месте происшествия нашли 11 гильз. Стрелявшие успели скрыться с места происшествия.

Как уточняется в публикации, спустя несколько часов их личности установили и местных жителей задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В прошлые выходные в Улан-Удэ конфликт мужчин с молодыми людьми закончился массовой дракой с ножами и молотками. Инцидент случился у бара «808» на улице Банзарова. Конфликт начался между группой взрослых мужчин и молодыми парнями и перерос в потасовку — причины ссоры не уточняются. В ходе драки участники использовали ножи, молотки, «розочки» и деревянные доски. Очевидцы вызвали на место полицию. Зачинщики драки пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако их догнали.

Ранее одноклубника Овечкина задержали за пьяную драку у пиццерии.