На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Конфликт посетителей бара в Иркутской области закончился ранением пяти человек

МВД: в Иркутской области после драки со стрельбой задержали двух местных жителей

В Иркутской области после драки у бара в Ангарском городском округе задержали двух местных жителей 31 и 32 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, очевидцы сообщили в полицию о конфликте утром. Когда к заведению прибыли правоохранители, выяснилось, что ссора между посетителями заведения закончилась ранением пяти человек из травматического оружия. На месте происшествия нашли 11 гильз. Стрелявшие успели скрыться с места происшествия.

Как уточняется в публикации, спустя несколько часов их личности установили и местных жителей задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В прошлые выходные в Улан-Удэ конфликт мужчин с молодыми людьми закончился массовой дракой с ножами и молотками. Инцидент случился у бара «808» на улице Банзарова. Конфликт начался между группой взрослых мужчин и молодыми парнями и перерос в потасовку — причины ссоры не уточняются. В ходе драки участники использовали ножи, молотки, «розочки» и деревянные доски. Очевидцы вызвали на место полицию. Зачинщики драки пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако их догнали.

Ранее одноклубника Овечкина задержали за пьяную драку у пиццерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами