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«Уничтожает демографию»: в России движение бодипозитива назвали «дорогой в ад»

Врач Пахилин: движение бодипозитива – это удар по демографии и дорога в ад
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Из-за увеличения числа последователей движения бодипозитива ожирение становится нормой, а взрослые прививают детям неправильные ценности, считает член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин. Это наносит удар по демографии, являясь своего рода «дорогой в ад», заявил он в пресс-центре НСН.

Бодипозитивные люди относятся неверно к жизни и не считают ожирение заболеванием, утверждает врач. По его словам, все это чревато запуском «каскада заболеваний», которые впоследствии человеку крайне тяжело вылечить. Он назвал идеологию бодипозитива плохим примером для детей, воспитанию которых, в том числе их отношению к питанию, не уделяется достаточно внимания.

«Ожирение – это проблема номер один, которая влияет на демографическую ситуацию. Если человек мыслит бодипозитивно – это дорога, которая ведет в ад», — заключил Пахилин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о вреде бодипозитива, подчеркнув, что лишний вес провоцирует болезни и отнимает у пациентов годы здоровой жизни. По мнению экспертов, бодипозитивщики пропагандируют не «лояльность к собственному телу», а его ухудшение. В Госдуме призвали признать нежелательной идеологию бодипозитива в России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали ударом по экономике ожирение 60% россиян.

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