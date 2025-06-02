На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Собаководам рассказали, как помочь питомцу похудеть

Ветеринар Онуфриенко: помимо сухого корма, собаке нужно давать и влажный
close
Shutterstock

Ожирение может крайне негативно сказаться на здоровье собаки. Важно своевременно выявить у животного наличие лишнего веса и скорректировать его рацион. Об этом в интервью РИАМО сообщила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

«Самостоятельную коррекцию питания можно начать с постепенного уменьшения дневного объема корма. Достаточно сократить его на 10-15%, чтобы организм животного плавно перестроился на новый режим кормления и начал терять калории», — посоветовала специалист.

Также она посоветовала заменить часть сухого корма на влажный, поскольку он менее калорийный, помогает поддерживать водный баланс и дольше сохраняет ощущение сытости.

Что касается лакомств, они должны быть только специальными, и их объем не должен превышать 10% от суточной нормы кормления.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что установить наличие лишнего веса у собаки поможет знание стандартов породы.

Также он посоветовал оценить животное визуально. При ожирении ребра и позвоночник прощупываются с трудом. Кроме того, у питомца может появиться одышка даже при незначительных нагрузках.

Ранее кинолог назвал причины ожирения у собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами