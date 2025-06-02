Собаководам рассказали, как помочь питомцу похудеть

Ожирение может крайне негативно сказаться на здоровье собаки. Важно своевременно выявить у животного наличие лишнего веса и скорректировать его рацион. Об этом в интервью РИАМО сообщила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

«Самостоятельную коррекцию питания можно начать с постепенного уменьшения дневного объема корма. Достаточно сократить его на 10-15%, чтобы организм животного плавно перестроился на новый режим кормления и начал терять калории», — посоветовала специалист.

Также она посоветовала заменить часть сухого корма на влажный, поскольку он менее калорийный, помогает поддерживать водный баланс и дольше сохраняет ощущение сытости.

Что касается лакомств, они должны быть только специальными, и их объем не должен превышать 10% от суточной нормы кормления.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что установить наличие лишнего веса у собаки поможет знание стандартов породы.

Также он посоветовал оценить животное визуально. При ожирении ребра и позвоночник прощупываются с трудом. Кроме того, у питомца может появиться одышка даже при незначительных нагрузках.

Ранее кинолог назвал причины ожирения у собак.