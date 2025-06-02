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Стало известно, кому опасно есть овсянку на завтрак

Pravda.Ru: людям с чувствительностью к глютену опасно есть овсянку
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jreika/Shutterstock/FOTODOM

Овсянка является одним из самых популярных продуктов для завтрака — ее используют для приготовления каш, гранолы и энергетических батончиков, однако у некоторых людей она может вызвать проблемы с пищеварением или другие нежелательные реакции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они советуют ограничить потребление овсянки людям с чувствительностью к глютену, потому что ее часто обрабатывают на тех же предприятиях, где производят глютенсодержащие продукты. Помимо этого, она может представлять опасность для пациентов с синдромом раздраженного кишечника из-за высокого содержания растворимой клетчатки, а также для страдающих аллергией на овес. Еще одна категория людей, кому следует соблюдать осторожность, — пациенты с дефицитом минералов.

«Овсянка содержит фитаты, которые могут препятствовать усвоению железа, кальция и цинка. Это может усугубить дефицит этих минералов, поэтому людям с такими проблемами стоит ограничить потребление овса и включить в рацион продукты, богатые этими питательными веществами», — уточнили в сообщении.

Диетолог Алексей Кабанов до этого говорил, что сахарный диабет второго типа – это серьезное заболевание, требующее особого подхода к образу жизни, в том числе организации питания. Стабилизировать уровень глюкозы в крови хорошо помогают определенные продукты, например — бобовые. Среди круп врач выделил овсянку на воде, подчеркнув, что она понижает уровень глюкозы и холестерина в крови.

Ранее были названы продукты, которые нужно употреблять каждый день.

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