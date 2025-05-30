Аналитики Х5 Digital подсчитали стоимость приготовления традиционной окрошки в 2025 году

На приготовление 5 порций окрошки в 2025 году потребуется до 400 рублей

На приготовление пяти порций окрошки в 2025 году уйдет от 240 до 400 рублей. Об этом сообщили аналитики Х5 Digital.

Отмечается, что в состав окрошки входят картофель, вареная колбаса, яйца, редис, огурцы, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук). Так, если заправить окрошку квасом, затраты увеличатся до 330–500 рублей, а если кефиром — до 315–480 рублей.

Согласно опросу компании, 95% россиян считают, что самая вкусная окрошка — домашняя. При этом 15% предпочитают заказывать готовое блюдо через сервисы доставки. В прошлом году с мая по август через сервисы Х5 было доставлено более 14 тонн окрошки, что эквивалентно весу трех слонов. Пик продаж пришелся на июнь и июль.

При этом темный и светлый квас остаются самыми популярными заправками для окрошки, за ними следует кефир. Отмечается, что интерес к окрошке заметно повлиял на продажи кваса: летом они выросли в 3–4 раза по сравнению с другими сезонами. Рост продаж кефира оказался минимальным.

Исследование выявило и региональные особенности приготовления окрошки. В Москве 9% жителей едят окрошку без мяса или рыбы, 76% добавляют колбасу, а 39% — курицу. Москвичи также чаще других добавляют рыбу.

В свою очередь, Санкт-Петербурге 7% жителей добавляют пиво в качестве основы для окрошки, что значительно больше, чем в других регионах. Также петербуржцы используют свекольный отвар и необычные ингредиенты, например, авокадо.

На Дальнем Востоке популярны морепродукты: креветки, мидии и другие деликатесы заменяют колбасу. Местные травы, такие как черемша, также часто дополняют блюдо.