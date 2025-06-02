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Общество
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Эксперты назвали продукты, снижающие уровень холестерина в крови

ОСН: фасоль, авокадо и жирная рыба снижают уровень холестерина в организме
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Vladislav Chusov/Shutterstock/FOTODOM

При повышенном холестерине рекомендуется соблюдать определенную диету — в случае, если ситуация не критична и не требует специализированного лечения. В первую очередь пациентам советуют отказаться от определенных продуктов — например, колбасы и фастфуда, а также в целом изменить рацион на более «здоровый» выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При повышенном холестерине нужно исключить продукты с трансжирами, в числе которых — колбасные изделия, жирные сорта мяса, фастфуд, жареные продукты, полуфабрикаты, сладости и молочка с высокой жирностью.

Вместо них следует включить в рацион богатые клетчаткой продукты, например, злаки — овсянку, ячмень. Чаще всего эксперты рекомендуют есть чечевицу, горох, фасоль, овощи, фрукты и цельнозерновой хлеб. Несколько раз в неделю в рацион нужно включать жирную рыбу, которая содержит омега-3-жирные кислоты, понижающие уровень «плохого» холестерина, откладывающегося на стенках сосудов. Орехи и авокадо также являются хорошими источниками полезных жиров, понижающих вредный холестерин.

Что касается сладкого, то с особой осторожностью специалисты советуют относиться к молочным коктейлям, взбитым сливкам, напиткам с сиропами и маршмэллоу. Также нужно исключить алкоголь, значительно повышающий уровень холестерина, заключили эксперты.

Напомним, ученые выяснили, что низкий уровень «плохого» холестерина и высокая активность систем транспортировки жиров в организме снижают риск развития болезни Альцгеймера. По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля липидного профиля не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и для снижения риска нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее доктор Мясников развеял миф о статинах при повышенном холестерине.

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