На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о причинах частых пробуждений по ночам

Врач Гаврилова: дефицит витаминов может быть причиной частых пробуждений
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Частые ночные пробуждения могут возникать на фоне дефицита некоторых витаминов и гормонов. Об этом «Москве 24» рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

Так, по ее словам, недостаток дофамина, который отвечает за передачу импульсов из центральной нервной системы, в мозге может выражаться в непроизвольном движении ног по ночам.

«Также ночные пробуждения возникают из-за стресса, который вызывает гиперактивацию коры мозга. Это происходит, если нас волнует сложный вопрос и решение не находится. То есть в таком состоянии мозг находится в повышенной готовности к пробуждению», — отметила Гаврилова.

Помимо этого, проблема может возникнуть на фоне недостатка витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена. Врач пояснила, что эти элементы нужны для нормального функционирования нервной системы. Чтобы наладить сон, она посоветовала соблюдать режим и заниматься спортом, а также исключить из рациона питания стимулирующие нервную систему кофе, чай и какао.

Китайские исследователи из Медицинского университета Военно-воздушных сил до этого установили, что нарушения сна и ухудшение слуха могут быть связаны общими биологическими механизмами.

Ранее ученые раскрыли тайну единого «биологического рубильника» сна и бодрствования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами