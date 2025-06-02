Врач рассказала о причинах частых пробуждений по ночам

Частые ночные пробуждения могут возникать на фоне дефицита некоторых витаминов и гормонов. Об этом «Москве 24» рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

Так, по ее словам, недостаток дофамина, который отвечает за передачу импульсов из центральной нервной системы, в мозге может выражаться в непроизвольном движении ног по ночам.

«Также ночные пробуждения возникают из-за стресса, который вызывает гиперактивацию коры мозга. Это происходит, если нас волнует сложный вопрос и решение не находится. То есть в таком состоянии мозг находится в повышенной готовности к пробуждению», — отметила Гаврилова.

Помимо этого, проблема может возникнуть на фоне недостатка витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена. Врач пояснила, что эти элементы нужны для нормального функционирования нервной системы. Чтобы наладить сон, она посоветовала соблюдать режим и заниматься спортом, а также исключить из рациона питания стимулирующие нервную систему кофе, чай и какао.

Китайские исследователи из Медицинского университета Военно-воздушных сил до этого установили, что нарушения сна и ухудшение слуха могут быть связаны общими биологическими механизмами.

Ранее ученые раскрыли тайну единого «биологического рубильника» сна и бодрствования.