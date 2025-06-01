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Наука
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Найдена связь между нарушениями сна и потерей слуха

Neuroscience: проблемы со сном тесно связаны с нарушениями слуха
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Depositphotos

Китайские исследователи из Медицинского университета Военно-воздушных сил установили, что нарушения сна и ухудшение слуха могут быть связаны общими биологическими механизмами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience.

Сон играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья. Он улучшает память, способствует когнитивным функциям, очищает мозг от токсинов, регулирует гормональный фон и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Также известно, что такие расстройства, как бессонница, апноэ во сне и синдром периодических движений конечностей, могут негативно влиять на слух.

Ученые провели мета-анализ ранее опубликованных научных работ и выяснили, что различные фазы сна по-разному влияют на обработку звуков. Например, во время сна без быстрых движений глаз (NREM) восприятие звуков значительно выше, чем во время фазы REM-сна. Это может объяснять, почему людям с нарушениями слуха сложнее засыпать: они более чувствительны к фоновым шумам, которые мешают полноценному отдыху.

Кроме того, хронический недосып может повышать риск ухудшения слуха в долгосрочной перспективе. Хотя точные механизмы этой связи еще предстоит выяснить, специалисты уже отмечают положительное влияние лечения сна на здоровье слуха.

Авторы работы также подчеркивают, что нарушения сна и слуха могут усугублять друг друга, формируя замкнутый круг. Потеря слуха нередко ведет к социальной изоляции и депрессивным состояниям, которые, в свою очередь, ухудшают сон. А плохой сон может усилить восприятие шума в ушах (тиннитуса), делая его более выраженным.

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